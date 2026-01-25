60enne investita da un’auto: trasportata in ospedale in codice giallo.

Momenti di paura a Vigliano, dove una 60enne è stata investita.

La donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale con codice giallo. Presenti sul luogo dell’accaduto gli agenti della polizia locale e i carabinieri.

Immagine di repertorio

