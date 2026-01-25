CircondarioCronaca
60enne investita da un’auto: trasportata in ospedale in codice giallo
Momenti di paura a Vigliano
Momenti di paura a Vigliano, dove una 60enne è stata investita.
La donna è stata soccorsa e trasferita in ospedale con codice giallo. Presenti sul luogo dell’accaduto gli agenti della polizia locale e i carabinieri.
Immagine di repertorio
