La Dea bendata bacia Occhieppo: vinti 50mila euro

Lunedì si è “celebrato” il Blue Monday, ovvero “il giorno più triste dell’anno”. Una definizione ormai entrata nell’uso comune, che indica il giorno in cui molte persone si sentono più demoralizzate, stanche e senza motivazione dopo il periodo festivo. Molte, ma non tutte ovviamente. Siamo certi, ad esempio, che la persona che proprio questo lunedì, a Occhieppo Inferiore, ha vinto 50.000 euro con un gratta e vinci fosse tutto fuorché triste.

Vinti 50mila euro a Occhieppo con un Gratta & Vinci. Il tabaccaio: “Non è un giocatore abituale. Sembrava non crederci nemmeno lui”

A raccontare questa più che considerevole vincita, avvenuta appunto lunedì 19 gennaio, è Alessandro Salussolia che, insieme alla moglie Mihaela Bardac, è titolare della Tabaccheria al Briket di via Papa Giovanni XXIII, la rivendita dove è stato acquistato il tagliando vincente. «Erano più o meno le 18 di lunedì sera quando il fortunato vincitore è arrivato – racconta Salussolia –. Non è uno dei nostri clienti più assidui, ma passa ogni tanto a comprare le sigarette e, saltuariamente, anche uno o due gratta e vinci. Insomma, non è un “giocatore seriale”: probabilmente li acquista quando si sente “fortunato”. E così è stato anche lunedì, quando ha comprato un “Casinò Ricco” da 10 euro. Si è fermato da noi e ha iniziato a grattare. Quando ha finito mi ha chiesto di verificare se avesse vinto. Sembrava non crederci neanche lui».

Nel 2023 colpo da 200mila euro nella stessa tabaccheria

I titolari del Briket non sono nuovi a vincite importanti. Già nel 2023, infatti, un cliente aveva portato a casa ben 200.000 euro con un gratta e vinci da 5 euro. Lo ricorda lo stesso Salussolia: «Quando mi chiese di verificare la giocata capii subito che si trattava di una cifra rilevante, anche perché fino a 500 euro la vincita può essere incassata direttamente da noi. Fino ai 10.000 euro possiamo verificarla noi, ma per importi superiori è necessario rivolgersi direttamente alla banca Intesa Sanpaolo. E quello era proprio il caso, come questo di lunedì». «Inutile dire che, quando gli ho detto l’importo, non riusciva ancora a crederci. Era felicissimo, così come lo siamo stati noi. È una brava persona e ci fa piacere che abbia vinto. Siamo sempre contenti di poter condividere questi momenti con i nostri clienti. È andato via quasi barcollando per l’emozione: un bel modo di iniziare il 2026».

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook