Giorgio Bertone nuovo capogruppo degli alpini di Chiavazza
L’annuncio di Ana Biella e il ringraziamento al predecessore: “Grazie a Piero Coda per… tutto”
Passaggio di consegne al vertice del gruppo di Chiavazza degli alpini.
Alpini di Chiavazza: Giorgio Bertone nuovo capogruppo
Venerdì sera Giorgio Bertone è stato scelto come capogruppo, succede a Piero Coda.
“Buon lavoro a Giorgio Bertone – si legge sulla pagina Facebook di Biella, dove il momento è stato immortalato con una fotografia -, da ieri sera (venerdì, ndr) novello capogruppo di Chiavazza! Grazie a Piero Coda per… tutto!”.
Cambio della guardia anche ad Alice Castello
Anche il gruppo di Alice Castello ha un nuovo capogruppo. Si tratta di Fulvio Mazzetti: “Nuovo capogruppo Fulvio Mazzetti: congratulazioni e buon lavoro! – la comunicazione di Ana Biella – Grazie di tutto a Natalino Savio”
