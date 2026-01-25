Seguici su

AttualitàBiella

Giorgio Bertone nuovo capogruppo degli alpini di Chiavazza

L’annuncio di Ana Biella e il ringraziamento al predecessore: “Grazie a Piero Coda per… tutto”

Pubblicato

19 secondi fa

il

alpini chiavazza

Passaggio di consegne al vertice del gruppo di Chiavazza degli alpini.

Alpini di Chiavazza: Giorgio Bertone nuovo capogruppo

Venerdì sera Giorgio Bertone è stato scelto come capogruppo, succede a Piero Coda.

“Buon lavoro a Giorgio Bertone – si legge sulla pagina Facebook di Biella, dove il momento è stato immortalato con una fotografia -, da ieri sera (venerdì, ndr) novello capogruppo di Chiavazza! Grazie a Piero Coda per… tutto!”.

Cambio della guardia anche ad Alice Castello

Anche il gruppo di Alice Castello ha un nuovo capogruppo. Si tratta di Fulvio Mazzetti: “Nuovo capogruppo Fulvio Mazzetti: congratulazioni e buon lavoro! – la comunicazione di Ana Biella – Grazie di tutto a Natalino Savio”

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.