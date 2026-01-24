AttualitàBiella
Piazza Santa Marta gremita per il popolo iraniano – FOTO
“Siamo con la libertà del popolo iraniano che urla ancora donna, vita, libertà e anche pane, pace, libertà”
“5000 persone sono già morte in Iran sotto la repressione feroce del regime degli ayatollah.
La violenza criminale che sta colpendo la popolazione iraniana non può vederci indifferenti.
Per questo oggi eravamo in piazza Santa Marta a Biella per la libertà del popolo italiano.
Una piazza gremita e consapevole che ha ascoltato le parole drammatiche e determinate delle studentesse e degli studenti iraniani che vivono a Biella e che non possiamo che ringraziare per il coraggio che hanno dimostrato intervenendo questa mattina.
Lo abbiamo detto e lo ribadiamo, siamo con la libertà del popolo iraniano che urla ancora donna – vita – libertà e anche pane – pace – libertà”.
Partito Democratico
Alleanza Verdi e sinistra
Movimento 5 Stelle
Provinciali di Biella
