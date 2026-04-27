Tenta di rubare al supermercato e tira un pugno al vigilante: arrestato

Sorpreso a rubare generi alimentari in un supermercato di Cossato, ha reagito con violenza, minacciando e aggredendo il vigilante.

È successo nella mattinata del 25 aprile al “Penny Market” di via Matteotti. L’addetto alla sicurezza ha notato un uomo aggirarsi con fare sospetto tra gli scaffali del punto vendita; convinto di non essere osservato, il cliente ha prelevato diversi prodotti alimentari e li ha nascosti con cura sotto il piumino, per poi andare alla cassa e pagare soltanto un paio di oggetti.

Finge di avere un’arma e sferra un pugno al vigilante del supermercato

Invitato dall’addetto alla vigilanza a fermarsi in attesa delle forze dell’ordine, l’uomo ha reagito con estrema violenza, sferrandogli un pugno al volto e dando il via a una colluttazione. Ha inoltre rivolto gravi minacce ai presenti gravi, fingendo di avere un’arma nascosta e minacciando di lanciar loro dell’acido addosso. Alla fine è stato bloccato grazie all’intervento del vice direttore del supermercato.

L’intervento dei carabinieri e l’arresto

Sul posto, dopo una chiamata al 112, è intervenuta una pattuglia del Nucleo radiomobile di Cossato. I carabinieri hanno perquisito il presunto ladro, ritrovando e restituendo la merce rubata al supermercato. Per l’uomo, un 38enne pakistano senza fissa dimora, con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e spaccio di stupefacenti, sono poi scattate le manette. È stato arrestato per “rapina impropria” e, su disposizione della pubblico ministero di turno della Procura di Biella, trattenuto in camera di sicurezza in attesa del rito direttissimo (l’arresto è poi stato convalidato e il 38enne è stato sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in attesa del processo).

Il vigilante è finito al pronto soccorso, ma non è grave

L’addetto alla sicurezza è stato soccorso e trasportato in ospedale dal personale del 118, dove gli è stato riscontrato un trauma facciale giudicato guaribile in alcuni giorni.

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