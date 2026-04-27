Muore un cavallo al Pony Master Show. Quella che doveva essere una festa si è trasformata in una vera e propria tragedia.

Muore un cavallo al Pony Master Show

Mondo dell’equitazione, e più in generale dello sport, in lutto dopo i drammatici fatti di sabato al Pony Master Show. Si tratta di una delle più importanti competizioni giovanili a carattere nazionale, si svolge all’Arezzo Equestrian Centre, ad Arezzo appunto, e vede impegni anche numerosi binomi biellesi.

Una tragica fatalità è costata la vita a un animale. Il pony stava facendo la sua gara montano da un ragazzino di poco più di dieci anni. Improvvisamente ha disarcionato il suo cavalieri e pare che le redini si siano impigliate tra le sue zampe. Spaventato è scappato, uscendo dal recinto di gara e iniziando a correre sulla ghiaia. Nessuno è riuscito a fermarlo fino a quando è scivolato in un fosso.

Nella caduta il povero cavallo si è rotto una vertebra e questa, con tutta probabilità, è stata la causa del decesso.

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