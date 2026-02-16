Sabato 21 febbraio torna “La Folle Notte”. Musica, dj set e divertimento fino a tarda notte in Piazza Cisterna, al Piazzo.

Il Carnevale 2026 segna il ritorno di una delle tradizioni più amate del carnevale biellese: una serata di festa, musica e intrattenimento pensata per animare il cuore della città.

Sabato 21 febbraio torna “La Folle Notte”

Sabato 21 febbraio 2026, dalle 20.30 alle 2, Piazza Cisterna ospiterà l’attesissima “Folle Notte”, evento che nel 2025 ha registrato oltre 4mila passaggi nel corso della serata.

La manifestazione proporrà un ricco programma musicale che unirà musica dal vivo e dj set. Offrendo un’esperienza capace di coinvolgere pubblici di tutte le età, in un’atmosfera vivace, inclusiva e festosa. L’evento è promosso dal comune di Biella e organizzato da La Fonderia Musicale, realtà attiva nella promozione di appuntamenti culturali e musicali sul territorio.

Durante la serata sarà disponibile anche un servizio bar, per accompagnare il pubblico con momenti di ristoro e convivialità. Per agevolare la partecipazione, sarà attivo inoltre un servizio navetta per il Piazzo.

Saranno presenti il Gipin, la Catlina e le altre maschere tradizionali della città di Biella.

Prima della serata, nel pomeriggio, spazio anche ai più piccoli con il Folle Carnevale dei Bambini. Organizzato in sinergia con La Proloco Biella Valle di Oropa e l’associazione Noi del Piazzo, sempre in Piazza Cisterna a partire dalle 15.. Con animazione, baby dance, trucca-bimbi, merenda e tanto divertimento.

LEGGI ANCHE: Rissa tra giovani alla festa di carnevale

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook