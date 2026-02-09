Rissa tra giovani alla festa di carnevale. E’ successo sabato sera a Tollegno, fuori dalla struttura all’interno della quale tantissima gente ballava e si divertiva.

Rissa tra giovani alla festa di carnevale

Ancora non è dato sapere la causa scatenante, ma l’epilogo è ben noto. Era da poco passata la mezzanotte, quando due gruppi di ragazzi si sono affrontati. Prima la discussione a parole, innescata con tutta probabilità dai soliti futili motivi. Poi, come spesso accade in questi casi, si è passati ai fatti, e sono iniziati a volare calci e pugni.

Quasi una decina i giovani coinvolti. Tutto attorno tanti altri ragazzi a guardare cosa stava succedendo e, purtroppo per una strada abitudine moderna, a filmare “armati” dell’immancabile smartphone.

Ben presto la situazione è però tornata alla normalità, tanto che le persone dentro al capannone nemmeno si sono accorte di quanto accaduto.

LEGGI ANCHE: Violenta scazzottata fuori dal Bona tra due ragazze

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook