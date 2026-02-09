Arrestato il piromane di Biella. Dall’inizio dell’anno seminava letteralmente il panico per le strade della città.

Arrestato il piromane di Biella

Il primo episodio risale a fine gennaio, quando i vigili del fuoco sono intervenuti per tre autovetture parcheggiate in vicolo Galeazzo date alle fiamme. I poliziotti avevano capito che l’origine di quell’incendio non poteva essere dovuto a un semplice guasto.

Subito sono scattate le indagini. L’episodio successivo è avvenuto qualche giorno dopo in via Marconi, dove sono rimasti coinvolti altri veicoli. Gli agenti hanno avuto modo di restringere sempre di più il cerchio intorno ad un uomo di circa 45 anni residente a Biella. A incastrarlo alcune immagini della videosorveglianza cittadina, oltreché dalle testimonianze di alcuni cittadini.

Messo alle strette, non ha potuto fare altro che confessare di aver appiccato lui gli incendi. Portato in Questura ha descritto le modalità con cui dava fuoco alle autovetture. Specificando che non conosceva i proprietari delle macchine e che dietro non c’era un motivo specifico. Si trattava semplicemente del gesto di un piromane che provava soddisfazione nel compierle.

L’uomo è stato denunciato per incendio doloso.

