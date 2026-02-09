La polizia evita scontri tra i tifosi di Biellese e Varese. Momenti di alta tensione ieri sulle tribune dello stadio “Pozzo-Lamarmora”.

La polizia evita scontri tra i tifosi di Biellese e Varese

La partita ha richiamato circa 1.500 spettatori sugli spalti e ha visto la presenza di due tifoserie numerose e tradizionalmente rivali. Infatti, durante l’incontro e soprattutto nelle fasi finali della gara non sono mancati momenti di tensione. Con tentativi da parte di alcuni gruppi di sostenitori del Varese di avvicinarsi alla tifoseria rivale per cercare il contatto fisico dietro la tribuna.

Lo scontro è stato evitato grazie al dispositivo di sicurezza predisposto dalla Questura. La presenza capillare delle forze dell’ordine in ogni settore dell’impianto e nelle aree esterne ha evitato ogni tipo di scontro. La separazione delle tifoserie, il controllo dei movimenti sugli spalti e il presidio dei varchi si sono rivelati determinanti.

L’intervento immediato degli agenti ha evitato il degenerare della situazione, garantendo l’incolumità del pubblico e permettendo il regolare svolgimento del match. Nonostante il clima acceso sugli spalti.

Rischio daspo

Sono attualmente in corso i dovuti accertamenti da parte della questura per ricostruire nel dettaglio quanto accaduto, anche attraverso l’analisi delle immagini. Al termine delle verifiche verranno valutati e adottati i provvedimenti del caso, inclusa l’emissione di eventuali daspo nei confronti dei responsabili dei comportamenti contrari alle norme.

LEGGI ANCHE: Attacca i tifosi biellesi con l’asta di una bandiera: daspo di 2 anni

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook