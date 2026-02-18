Seguici su

Blocco di cemento cade da un camion e colpisce un’auto e un carro funebre

Insolito incidente a Mottalciata

un mercoledì nero per gli automobilisti

Sono due i veicoli colpiti e danneggiati da un blocco di cemento perso accidentalmente da un camion lungo la strada. È successo ieri a Mottalciata in via della Repubblica, all’altezza del cavalcavia di San Vincenzo.

Il blocchetto di materiale è caduto accidentalmente da un autoarticolato e ha provocato problemi ai due mezzi che viaggiavano dietro al camion, un carro funebre (un quel momento vuoto) e una Ford Focus. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma uno dei mezzi ha iniziato a perdere liquidi a causa dell’impatto. Il conducente dell’Iveco si è immediatamente fermato per capire cosa accaduto insieme agli altri due automobilisti.

Le persone coinvolte sono un 23enne e un 42enne residenti nel Vercellese e un 49enne di Cossato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri del Norm di Cossato.

