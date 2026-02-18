Versa 1800 euro per un alloggio poi… scopre che non esiste.

Pensava di aver finalmente individuato la casa in cui trasferirsi a vivere, invece aveva trovato soltanto una pesante fregatura, costatale quasi 2mila euro.

Sfortunata protagonista una donna di origine straniera residente in città. Un paio di mesi fa, avendo necessità di trasferirsi a Pavia, ha risposto a un annuncio per affittare un appartamento nella città lombarda ed è caduta nella trappola tesa da un truffatore.

Facendole credere di avere già una serie di proposte, infatti, per “bloccare” l’alloggio l’uomo si è fatto versare una prima caparra di 500 euro. Successivamente ha voluto un ulteriore anticipo di 1310 euro. Quando la donna si recata a Pavia per vedere l’appartamento, però, non ha trovato nessuno ad attenderla all’appuntamento. Ma soprattutto ha scoperto che l’alloggi non esisteva.

A quel punto, resasi conto amaramente di essere stata raggirata, non le è rimasto altro da fare che denunciate tutto alla polizia.

Del caso si sono occupati gli agenti della squadra mobile della questura di Biella, che nel giro di alcune settimane sono riusciti a risalire al presunto responsabile, nonostante non sia stato semplice rintracciarlo. Gli intestatari dei telefoni e del conto corrente, infatti, erano persone fittizie. Con pazienza certosina, gli investigatori della polizia sono comunque riusciti a ricostruire i movimenti del denaro, arrivando a identificare e indagare un uomo quale presunto autore della truffa. Si tratta di un 51enne italiano residente a Varese.

Purtroppo tutto fa supporre che la donna biellese non sia stata la sua unica vittima, ma a questo proposito sono ancora in corso ulteriori accertamenti.

«Non è mai superfluo – sottolineano dalla questura di Biella – ricordare di stare molto attenti agli annunci di vendita o affitto, soprattutto quando appaiono molto vantaggiosi».

Immagine di repertorio

