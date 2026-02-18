Quattro serate formative sulla salute per la popolazione.

Il Comune di Biella, in collaborazione con l’Ordine dei Medici di Biella, promuove un ciclo di quattro serate formative dedicate alla cittadinanza, con l’obiettivo di sensibilizzare e informare e formare la popolazione su importanti tematiche di salute e prevenzione.

Gli incontri saranno organizzati in presenza presso la Sala Convegni del Fondo Edo ed Elvo Tempia, in Via Malta n° 3 a Biella, sempre alle 21, ed è prevista la partecipazione attiva del pubblico attraverso domande e momenti di confronto diretto con gli specialisti. L’iniziativa, rivolta a tutti i cittadini, rappresenta un’occasione preziosa per approfondire argomenti di grande attualità attraverso l’intervento di specialisti qualificati, che affronteranno in modo chiaro e accessibile temi legati al benessere, alla prevenzione e alla cura.

Il calendario

Le serate si svolgeranno secondo il seguente calendario:

1ª Serata – 26 Febbraio 2026 Tema: “Cuore e diabete: una relazione pericolosa” Relatori: Dott. Andrea Cerutti – Specialista in Cardiologia; Dott. Franco Travaglino – Specialista in Endocrinologia.

2ª Serata – 12 Marzo 2026 Tema: “Dai dolori articolari alle protesi ortopediche di anca, ginocchio e spalla” Relatore: Dott. Alberto Siclari – Specialista in Ortopedia.

3ª Serata – 16 Aprile 2026 Tema: “Allergie e dintorni: proviamo a fare chiarezza” Relatore: Dott.ssa Giuseppina Zanierato – Specialista in Allergologia e Immunologia Clinica, Tisiologia e Malattie dell’Apparato Respiratorio.

4ª Serata – 14 Maggio 2026 Tema: “Le malattie della bocca e dei denti: prevenzione e cura” Relatori: Dott. Franco Motta – Odontoiatra, Chirurgia Maxillo-Facciale; Dott. Mauro Carrer – Odontoiatra.

Il ciclo di incontri si inserisce in un più ampio progetto di educazione sanitaria e prevenzione, volto a rafforzare la consapevolezza della comunità su temi fondamentali per la salute pubblica.

Come sottolinea l’Assessore Domenico Gallello del Comune di Biella: “Queste serate formative rappresentano un’importante opportunità per la nostra comunità, perché permettono ai cittadini di ricevere informazioni corrette e approfondite direttamente da esperti. Promuovere la cultura della prevenzione significa investire nella salute e nel benessere collettivo, rafforzando il legame tra istituzioni e territorio, migliorare l’accesso a informazioni sanitarie chiare, corrette e scientificamente validate, rafforzare il rapporto tra professionisti sanitari e cittadini”.

