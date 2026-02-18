Seguici su

AttualitàBiella

Il Patio saluta Pollone con una cena benefica a favore della mensa di via Novara

Gli chef Sergio e Simone Vineis hanno devoluto l’intero incasso della serata alla struttura gestita dalla Caritas

Pubblicato

2 minuti fa

il

il patio mensa

Lunedì 16 febbraio, negli storici locali del ristorante “Il Patio” a Pollone, in procinto di trasferirsi nella nuova sede di Biella, si è svolta una cena benefica a favore della Mensa del Pane Quotidiano di via Novara, gestita dall’Associazione La Rete – Caritas.

L’occasione è stata proprio la serata di chiusura del Patio in attesa del trasloco, in programma nel mese di marzo.

“Lo chef stellato Sergio Vineis col figlio Simone e il suo staff, non nuovi a cene negli anni precedenti totalmente offerte a favore della mensa, ha sottolineato come il cibo sia segno di amore, piacere e condivisione” spiegano da La Rete.

La cena si è conclusa con i complimenti di tutti i convitati e i ringraziamenti del presidente dell’associazione Lorenzo Lacchia per la generosità con cui Vineis ha voluto devolvere l’intero incasso.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.