Il Patio saluta Pollone con una cena benefica a favore della mensa di via Novara

Lunedì 16 febbraio, negli storici locali del ristorante “Il Patio” a Pollone, in procinto di trasferirsi nella nuova sede di Biella, si è svolta una cena benefica a favore della Mensa del Pane Quotidiano di via Novara, gestita dall’Associazione La Rete – Caritas.

L’occasione è stata proprio la serata di chiusura del Patio in attesa del trasloco, in programma nel mese di marzo.

“Lo chef stellato Sergio Vineis col figlio Simone e il suo staff, non nuovi a cene negli anni precedenti totalmente offerte a favore della mensa, ha sottolineato come il cibo sia segno di amore, piacere e condivisione” spiegano da La Rete.

La cena si è conclusa con i complimenti di tutti i convitati e i ringraziamenti del presidente dell’associazione Lorenzo Lacchia per la generosità con cui Vineis ha voluto devolvere l’intero incasso.

