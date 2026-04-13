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Cossato piange Nadia Nagliato, scomparsa a soli 64 anni

Lascia nel dolore il marito, i due figli e gli amati nipoti. Stasera il rosario, domani l’ultimo saluto

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1 minuto fa

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Nadia Nagliato

Momento di grande dolore a Cossato: Nadia Nagliato è morta a soli 64 anni. Era molto conosciuta e benvoluta in città.

Addio a Nadia Nagliato, lascia nel dolore il marito, i due figli e i nipoti

Il cuore della donna ha smesso di battere ieri all’Ospedale degli Infermi di Ponderano, dove era stata ricoverata a causa dell’aggravamento della malattia che l’aveva colpita alcuni mesi fa.

Nadia lascia nel dolore il marito Arvano Ravetti, i figli Francesca e Davide, insieme a Margherita, e gli adorati nipoti Leonardo e Celeste. La piangono anche i fratelli e le sorelle: Mario, Egle, Mara e Guerrino.

L’ultimo saluto

Familiari e amici diranno addio alla 64enne domani, martedì 15 aprile. La cerimonia inizierà alle 15, partendo dalla chiesa parrocchiale di Gesù Nostra Speranza.

Il Santo Rosario sarà invece recitato alle 20 di oggi, lunedì 13 aprile, nella stessa chiesa.

Chi lo desidera può lasciare un pensiero dedicato a Nadia anche sul sito www.impresafunebreminero.it nella sezione “messaggi di cordoglio”.

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