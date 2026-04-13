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Cronaca

Drammatico incidente stradale: muore un uomo

La tragedia si è consumata questa mattina sulla strada che collega Carisio e Santhià

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drammatico incidente stradale

Drammatico incidente stradale: muore un uomo. La tragedia si è consumata questa mattina sulla strada che collega Carisio e Santhià.

Drammatico incidente stradale: muore un uomo

Lo scontro fatale è avvenuto intorno alle 9.15 lungo la strada provinciale 3 e ha visto coinvolti anche due mezzi pesanti.

Ancora sconosciuta l’identità della vittima, per il quale ogni tentativo dei soccorritori è stato vano. Mentre un secondo automobilista, un uomo in 54 anni, è rimasto ferito. Soccorso sul posto è stato poi trasportato all’ospedale di Vercelli.

Sono intervenuti una ambulanza del 118 e l’elisoccorso, mentre le forze dell’ordine si sono occupate dei rilievi del caso e della circolazione, inevitabilmente rallentata.
LEGGI ANCHE: Incidente mortale sulla A26: muore un motociclista di 22 anni

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