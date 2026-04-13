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Cronaca

Muore colpito dall’albero che stava tagliando

Il dramma sotto gli occhi del figlio

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2 minuti fa

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muore colpito dall'albero

Muore colpito dall’albero che stava tagliando. Il dramma sotto gli occhi del figlio che era al lavoro con la vittima, aveva 57 anni.

Muore colpito dall’albero che stava tagliando

Una vera e propria tragedia che ha lasciato tutti senza parole quella avvenuta in Bassa Ossola, nei boschi sopra l’abitato di Ornavasso, durante il fine settimana. Un uomo ha perso la vita dopo essere stato violentemente colpito dal ramo di un albero.

La vittima è Ferruccio Bacchin, residente in paese e di professione autostrasportatore. Secondo una prima ricostruzione, stava lavorando insieme a uno dei figli al taglio di un albero quando una parte si è improvvisamente spezzato, colpendolo alla testa. L’impatto si è rivelato fatale. Nonostante il rapido intervento dell’eliambulanza, per lui non c’è stato nulla da fare. I sanitari hanno prestato assistenza al figlio, sotto shock per quanto accaduto.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutta la zona, dove erano in corso anche i festeggiamenti nel rione della famiglia Bacchin per la Madonna del Bosco. Tutte le iniziative previste sono state annullate in segno di lutto e vicinanza alla famiglia.
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