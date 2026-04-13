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Notte di paura a Valdilana

A fuoco una abitazione di Valle Mosso, due persone ricoverate in ospedale

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3 minuti fa

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notte di paura a valdilana

Notte di paura a Valdilana. Poco dopo le 4 è divampato un incendio nella zona di Valle Mosso, che ha destato non poca preoccupazione tra gli abitanti della zona, svegliati dal trambusto.

Notte di paura a Valdilana

Con tutta probabilità, stando a una prima ricostruzione, il rogo avrebbe avuto origine dal contocircuito di un elettrodomestsico. Le fiamme avrebbero provocato parecchio funo all’interno della casa, tanto che le due persone presenti sarebbero rimaste intossicate. Dopo le prime cure del personale sanitario del 118, la coppia è stata accompagnata al pronto soccorso per ulteriori e più approfonditi controlli.

I vigili del fuoco di Biella e Ponzone hanno operato a lungo per domare l’incendio e mettere in sicurezza l’intera area.
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