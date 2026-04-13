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“Addio Sergio Ciocchetti, non ti dimenticheremo mai”

Il ricordo degli amici del 57enne, che era molto conosciuto in città, soprattutto al Vernato, dove i suoi genitori avevano gestito per molti anni un bar in via Quintino Sella

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7 minuti fa

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Sergio Ciocchetti

È stato celebrato nei giorni scorsi in Duomo il funerale di Sergio Ciocchetti, morto all’età di soli 57 anni a causa di un male che purtroppo non gli ha lasciato scampo.

In tanti hanno voluto essere presenti per tributargli un ultimo accorato saluto, oltre ai suoi cari, tanti amici e molti semplici conoscenti.

Sergio Ciocchetti è morto a 57 anni

Sergio era molto conosciuto in città, soprattutto nel rione Vernato, dove i suoi genitori avevano gestito per molti anni un bar in via Quintino Sella.

Lui invece aveva imboccato strade lavorative diverse e ormai da tempo lavorava per una ditta di derattizzazione.

Il suo calvario è iniziato un paio di anni fa, quando gli era stata diagnosticata una grave malattia.

Sergio ha sofferto in silenzio, circondato dall’affetto dei suoi famigliari.

“Se ne va un pezzo della nostra storia comune”

Da ragazzino amava il calcio, aveva calpestato per molto tempo i campi di San Biagio e del Convitto Biellese. Frequentava la compagnia di via del Sole.

«Oggi il rione senza Sergio sembra più silenzioso – con queste parole lo ricordano con affetto i suoi amici d’un tempo -. Ma ogni volta che passeremo davanti a quel muretto, sentiremo ancora la sua voce. Non se ne va solo un amico, se ne va un pezzo della nostra storia comune. La tua gente non ti dimenticherà. Ricordi quelle giornate trascorse insieme all’oratorio? Arrivavi sempre con Romeo, un altro dei nostri amici. Al bar circolo Italia, d’estate, comperavate sempre il Magic Cola o il Lemonissimo. Addio Sergio, non ti dimenticheremo mai».

Mauro Pollotti

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