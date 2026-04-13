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La settimana inizia all’insegna di nuvole e pioggia

Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile

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5 minuti fa

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la settimana inizia all'insegna di nuvole

La settimana inizia all’insegna di nuvole e pioggia. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, su Biella e su tutta la nostra provincia.

La settimana inizia all’insegna di nuvole e pioggia

Nella notte si prevederanno condizioni di pioggia leggera con una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si mantengono intorno ai 13°C, con una temperatura percepita leggermente inferiore. La velocità del vento varia tra i 7 e i 10 km/h, prevalentemente da Nord Est.

Durante la mattina, le condizioni meteo continuano a mostrare cielo coperto con temperature che salgono fino a 15°C. La velocità del vento aumenta, raggiungendo i 19 km/h. La probabilità di precipitazioni rimane bassa, ma non si escluderanno leggere piogge.

Nel pomeriggio, si assiste a un incremento della pioggia leggera, con temperature che si stabilizzano attorno ai 14°C. La velocità del vento si mantiene sui 15 km/h, con raffiche più forti che possono superare i 30 km/h. L’umidità è alta, intorno all’83%.

La sera porta un’ulteriore diminuzione della temperatura, scendendo fino a 10°C. Il cielo resta coperto e la velocità del vento si riduce, ma le condizioni di pioggia leggera possono persistere, mantenendo l’umidità elevata.

In sintesi, il meteo di oggi a Biella si presenta prevalentemente umido e nuvoloso, con temperature fresche e piogge intermittenti.
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