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Muore nel bosco e il cane la veglia tutta la notte

Colpita da un malore improvviso

Pubblicato

8 secondi fa

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auto fuori strada nella notte

Muore nel bosco e il cane la veglia tutta la notte. E’ stata trovata soltanto stamattina Verusca Antonioli, imprenditrice di Gargallo. La donna ieri sera si era avventurata nel bosco per una passeggiata come era solita fare. E’ stata colta da un malore improvviso. Il suo cane l’ha accudita tutta la notte.

Soltanto stamattina il ritrovo. E’ stato un agricoltore che si stava recando a un cascinale a vedere l’auto e poco lontano il cane, vicino al corpo della donna. Inutile l’intervento del 118, i sanitari hanno constatato il decesso della donna.

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