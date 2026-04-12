Attualità
Muore nel bosco e il cane la veglia tutta la notte
Colpita da un malore improvviso
Muore nel bosco e il cane la veglia tutta la notte. E’ stata trovata soltanto stamattina Verusca Antonioli, imprenditrice di Gargallo. La donna ieri sera si era avventurata nel bosco per una passeggiata come era solita fare. E’ stata colta da un malore improvviso. Il suo cane l’ha accudita tutta la notte.
Soltanto stamattina il ritrovo. E’ stato un agricoltore che si stava recando a un cascinale a vedere l’auto e poco lontano il cane, vicino al corpo della donna. Inutile l’intervento del 118, i sanitari hanno constatato il decesso della donna.
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