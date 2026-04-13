Donna si dà fuoco e si lancia dal balcone: è molto grave

Donna si dà fuoco per poi lanciarsi dal balcone. Intervento dell’elicottero del 118, la malcapitata ha riportato traumi e ustioni estese.

Donna si dà fuoco e si lancia dal balcone: è gravissima

Dramma giovedì scorso, 9 aprile, a Magnago, tra Novara e Busto Arsizio. Qui una donna di mezza età ha tentato di togliersi la vita all’interno della propria abitazione in un modo particolarmente cruento.

Intorno alle 12.15, la donna si sarebbe cosparsa di liquido infiammabile per poi appiccare le fiamme al proprio corpo. Subito dopo si è lanciata dal balcone, precipitando nel cortile interno dello stabile. Lo riporta Notizia Oggi

L’intervento dei soccorritori

L’allarme è stato dato dai residenti dello stabile, che hanno assistito alla scena e chiamato i soccorsi. I carabinieri della stazione di Castano Primo, giunti rapidamente sul posto, sono riusciti a spegnere le fiamme prima dell’arrivo degli altri mezzi di emergenza.

Sul luogo sono intervenuti anche un’ambulanza della Croce azzurra, i vigili del fuoco di Inveruno e l’automedica proveniente da Legnano. Considerata la gravità delle condizioni della donna, che ha riportato ustioni estese e traumi dovuti alla caduta, i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Dopo essere stata stabilizzata e sedata, la paziente è stata trasferita in elicottero all’ospedale Niguarda di Milano, dove si trova attualmente ricoverata in condizioni critiche.

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Immagine di repertorio

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