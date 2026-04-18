Schianto tra auto e moto: muore centauro di soli 23 anni.

Schianto tra auto e moto: muore centauro di soli 23 anni

Non ce l’ha fatta un giovane motociclista rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di mercoledì 15 aprile a Bricherasio, nel Torinese. La vittima è Alex Santangelo, 23 anni, originario di Pinerolo e residente a Bibiana.

Il ragazzo è deceduto nella tarda serata all’ospedale Cto di Torino, dove era stato trasportato d’urgenza in elicottero in condizioni disperate. Fin dai primi momenti successivi allo schianto, i sanitari avevano parlato di un quadro clinico gravissimo a causa dei traumi riportati.

L’impatto lungo la provinciale

L’incidente si è verificato lungo la strada provinciale 161, poco dopo le 18. A scontrarsi sono stati un’auto, guidata da una donna di 86 anni rimasta illesa, e la moto su cui viaggiava il giovane.

Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto sono giunti i sanitari del 118, supportati dall’elisoccorso regionale, che hanno stabilizzato il motociclista prima del trasferimento in ospedale. Presenti anche i carabinieri della stazione di Torre Pellice, insieme ai militari della Compagnia di Pinerolo, incaricati di effettuare i rilievi e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Lo riporta Notizia Oggi

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