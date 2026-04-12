Addio al conte Tomaso Vialardi di Sandigliano

Si è spento il conte Tomaso Vialardi di Sandigliano.

Nato a Milano, dopo gli studi universitari in Italia si trasferisce a New York e poi a Los Angeles dove entra nel Methodological Group responsabile del coordinamento multidisciplinare (Contextual Security Policies and Meta-analysis) diretto dal professor Laurence J. Peter (University of Southern California – 1965-1967). Nell’ambito di Agenzie internazionali militari e civili (1968-2006) ha ricoperto incarichi in Estremo Oriente, Est Europa e Sud America. Era Presidente della Federazione di Biella e Vercelli dell’Istituto del Nastro Azzurro tra Decorati al Valor Militare e Membro Rappresentante del Comitato Associazioni Arma Biella in AssoArma. Anglosassone di formazione, cultore di storia militare particolarmente dedicata agli assetti della geopolitica dell’intelligence e del terrorismo contemporaneo, è autore di numerosi saggi Interdisciplinari pubblicati in vari volumi e riviste internazionali di approfondimento con cui collabora.