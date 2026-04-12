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A Biella inaugurata la Settimana del Made in Italy

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18 secondi fa

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È ufficialmente iniziata la Settimana del Made in Italy, un’occasione straordinaria per celebrare il talento, la tradizione e l’innovazione che rendono unica la nostra Nazione. Tra eccellenze tessili, artigianato di qualità, prelibatezze gastronomiche, e storie di passione, la nostra città diventa protagonista di un viaggio tutto italiano fatto di bellezza e saper fare.
Un invito aperto a tutti: venite a scoprire, vivere e condividere il meglio del Made in Italy proprio qui, nel cuore di Biella!
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