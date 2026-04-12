A Biella inaugurata la Settimana del Made in Italy

È ufficialmente iniziata la Settimana del Made in Italy, un’occasione straordinaria per celebrare il talento, la tradizione e l’innovazione che rendono unica la nostra Nazione. Tra eccellenze tessili, artigianato di qualità, prelibatezze gastronomiche, e storie di passione, la nostra città diventa protagonista di un viaggio tutto italiano fatto di bellezza e saper fare.