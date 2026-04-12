La linea Biella-Novara torna sotto i riflettori. Oggi e domenica 19 aprile, fino alle 15, la circolazione ferroviaria sarà sospesa e sostituita da bus per consentire i lavori infrastrutturali nel nodo di Novara. «Si tratta di interventi di potenziamento e, in quest’ottica, è comprensibile che vengano concentrati nella mattinata della domenica, quando il flusso di viaggiatori è più contenuto – commenta Paolo Forno, presidente dei pendolari biellesi -. È previsto un servizio sostitutivo con autobus, che come di consueto comporta la partenza anticipata di circa mezz’ora da Biella e l’arrivo alla stazione San Paolo posticipato dello stesso intervallo. Dalle 15 il servizio ferroviario riprenderà regolarmente. Quando si parla di miglioramenti infrastrutturali, non possiamo che considerarli positivamente».

Treni Biella-Novara: tra lavori ed elettrificazione ancora assente

Resta però un problema di fondo. «Il fine settimana continua a essere un momento carente di collegamenti: è un tema sempre aperto, su cui l’attenzione deve rimanere alta e che si aggiunge a quello dei servizi diretti» prosegue Forno.

Sul fronte dei guasti il quadro, invece, resta in chiaroscuro. «Nel complesso la situazione è migliorata rispetto allo scorso anno e l’inizio del 2026 era stato incoraggiante. Nell’ultimo mese, però, soprattutto sulla Biella-Novara, si è registrata una ricomparsa di alcune criticità, mentre sulla Biella-Santhià non si segnalano problemi simili. Si tratta per lo più di guasti legati ai passaggi a livello e al sistema di segnalamento: episodi meno impattanti rispetto al passato e con una frequenza ridotta, circa uno a settimana (! – ndr). Non sono quindi scomparsi ma risultano decisamente più contenuti».

Lo sguardo è ora rivolto agli interventi in programma. «Attendiamo la sostituzione del sistema di segnalamento sulla Biella-Novara, prevista nell’ambito degli investimenti da 5 milioni di euro. Il nuovo sistema di controllo della circolazione, secondo quanto comunicato da Rfi, dovrebbe entrare in funzione entro giugno, garantendo una maggiore regolarità del servizio. Resta comunque il nodo della soppressione dei passaggi a livello, che rappresentano ancora un possibile punto critico – continua Forno -. Sia chiaro che il nostro approccio vuole essere costruttivo, orientato al lavoro concreto e non alla polemica».

Capitolo elettrificazione? «Siamo in attesa di sviluppi sul progetto relativo alla linea Biella-Novara, come illustrato dall’assessore regionale ai trasporti, Marco Gabusi, nell’ultimo tavolo».

Ancora disagi sulla Torino-Milano

Nel tardo pomeriggio di giovedì si è verificata una nuova problematica alla linea elettrica, con traffico ferroviario bloccato tra Vercelli e Novara. Trenitalia si è attivata per assistere i viaggiatori, recuperandoli nelle stazioni intermedie verso Biella ma la situazione è risultata comunque molto critica.

Le altre linee coinvolte

Altre variazioni sono previste domani e domenica 19 aprile. I regionali veloci Torino-Milano in direzione Milano saranno cancellati tra Torino Porta Nuova e Novara: al loro posto circoleranno nuovi treni tra Torino e Vercelli, mentre tra Vercelli e Novara sarà attivo un servizio bus. Nella giornata del 19 aprile il treno RV 2019 è cancellato da Torino P.N. a Novara e sostituito con nuovo treno da Torino a Chivasso; istituito servizio bus tra Chivasso e Novara.

In direzione opposta, verso Torino, sono cancellati da Milano Centrale a Vercelli e sostituiti con nuovi convogli da Milano C.le a Novara; ci saranno autobus sostitutivi tra Novara e Vercelli. Il 19 aprile il treno RV 2018 è cancellato da Novara a Torino P.N. e rimpiazzato da un nuovo treno da Chivasso a Torino P.N.; istituito servizio bus tra Novara e Chivasso.

Modifiche anche per le linee Ivrea-Novara e Chivasso-Novara: i convogli saranno cancellati tra Vercelli e Novara e sostituiti da bus. Infine, sempre il 19 aprile, i regionali 11393 e 11394 non circoleranno e saranno sostituiti da un servizio autobus tra Novara e Chivasso.

Giulia Gaia Maretta

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