Attualità
Rifiuti abbandonati in un’area boschiva di Mongrando
Materiale edile abbandonato
Rifiuti abbandonati in un’area boschiva di Mongrando.
Un giubbotto e alcuni scarti di una ristrutturazione edilizia sono stati ritrovati in mezzo al bosco a Mongrando. A segnalare il ritrovamento è stato un cittadino.
Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno eseguito gli accertamenti di rito.
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