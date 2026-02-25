Auto e furgone prendono fuoco dopo lo scontro: un morto e un ferito.

Tragico incidente nella mattinata di martedì 24 febbraio, a Romentino. Il violento scontro ha coinvolto un’auto e un furgoncino. Dopo l’impatto, uno dei mezzi ha preso fuoco e le fiamme si sono rapidamente propagate, avvolgendo entrambi i veicoli.

A entrare in collisione sono stati una Fiat Panda e un furgone. L’urto è stato particolarmente violento e avrebbe innescato l’incendio partito dall’autovettura. Nel giro di pochi istanti il rogo ha interessato anche l’altro mezzo, rendendo necessario l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area. Il furgoncino, a seguito dello schianto, è finito in un fosso a lato della carreggiata.

Pensionato soccorso, cinquentenne deceduto

A bordo dei veicoli viaggiavano due persone. Il conducente del furgone, un 72enne, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasferito in ospedale in codice verde: le sue condizioni non sono gravi.

Ben più drammatico il bilancio per l’altro automobilista, un uomo di circa 50 anni, che ha perso la vita sul posto. Inutili i tentativi di rianimazione da parte dei sanitari.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti, oltre ai soccorritori e ai vigili del fuoco, anche gli agenti della polizia stradale e della polizia locale, che hanno effettuato i rilievi necessari per chiarire la dinamica dell’accaduto. Le cause dello scontro restano al vaglio degli inquirenti. Lo riporta Notizia Oggi

Foto d’archivio

