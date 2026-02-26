Calcio in lutto per Gianluca, dirigente morto a soli 60 anni.

Lutto nel calcio dilettantistico per la scomparsa improvvisa di Gianluca Pajaro, dirigente dell’Arona calcio. Viveva a Oleggio Castello, aveva 60 anni ed è stato stroncato da un infarto fulminante nella mattinata di lunedì 23 febbraio.

Pajaro aveva appena accompagnato i nipotini a scuola quando, rientrato a casa, avrebbe avvertito un formicolio al braccio. Pochi istanti dopo il malore fatale. Inutili i soccorsi.

Ex carabiniere ed edicolante

Figura molto conosciuta in paese, ex carabiniere, per anni aveva gestito l’edicola di Oleggio Castello – ceduta solo pochi mesi fa – ed era consigliere comunale di minoranza da sette anni. Per due volte si era candidato alla carica di sindaco, senza successo, mantenendo però sempre un forte impegno civico come capogruppo di opposizione.

Cordoglio nel mondo del calcio

Come accennato, profondo lo sgomento nel mondo del calcio locale. Da oltre vent’anni faceva parte del direttivo dell’Arona Calcio, società in cui aveva giocato anche il figlio. Il club lo ha ricordato come «punto di riferimento fondamentale», sottolineando il suo impegno costante e discreto, la competenza e l’umanità con cui si è sempre speso per i colori della squadra e per l’intera comunità sportiva. Lo riporta Notizia Oggi

