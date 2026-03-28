Molesta una ragazzina di 16 anni, arresto a Cossato

Molesta una ragazzina di 16 anni, arrestato a Cossato

I fatti hanno avuto inizio intorno alle ore 20,30 di giovedì scorso 26 marzo. Ai carabinieri viene segnalata la presenza di un uomo in forte stato di alterazione. Stava creando disturbo ai clienti all’interno di un supermercato di Cossato. Nonostante l’immediato arrivo della pattuglia, il soggetto era già riuscito ad allontanarsi dal punto vendita.

Intervengono i carabinieri

Mentre i militari dell’Aliquota Radiomobile e della Stazione di Cossato stavano raccogliendo informazioni dagli addetti del centro commerciale per identificare l’esagitato, sono stati avvicinati da una cittadina. La testimone ha riferito di aver notato, poco lontano, un uomo con un cappellino che camminava lungo via Martiri della Libertà in direzione di Quaregna Cerreto. Trascinava con forza una giovane ragazza

per un braccio, la quale appariva visibilmente costretta a seguirlo contro la propria volontà.

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La descrizione fornita coincideva perfettamente con il soggetto che poco prima aveva infastidito gli avventori del supermercato. I Carabinieri si sono quindi precipitati ed hanno rintracciato l’uomo mentre era ancora intento a trattenere e trascinare la vittima, una ragazza straniera di 16 anni. La giovane, terrorizzata, si era accorta di essere seguita dall’uomo che sembrava avere cattive intenzioni. E pochi istanti prima che l’aggressore la bloccasse fisicamente, era riuscita a telefonare al padre, arrivato anche lui sul posto proprio durante l’intervento dei militari.

Scattano le manette

Una volta liberata la minore e fermato l’aggressore, i militari lo hanno perquisito, trovandogli in tasca un grosso cacciavite, senza saper giustificare per quale motivo lo portasse con sé.

L’uomo, risultato essere un cittadino marocchino di 32 anni, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, è stato quindi arrestato con le accuse di violenza privata e porto di oggetti atti ad offendere. E trattenuto in camera di sicurezza su disposizione del Pubblico Ministero di turno presso la Procura di Biella in attesa dell’udienza di convalida e del rito per direttissima. L’arresto veniva successivamente

convalidato con applicazione del divieto di dimora in questa Provincia.

Si ricorda che il procedimento è nella fase delle indagini preliminari e che l’indagato, da ritenere innocente sino a condanna definitiva. Potrà portare elementi a propria difesa nelle successive fasi processuali.

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