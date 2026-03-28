Donna truffata con un sms di una finta Nexi

Non rispondente mai ai messaggi che vi arrivano da Nexi. E’ una truffa.

L’ultima vittima è una donna di Biella. L’sms segnalava un bonifico sospetto e invitava a contattare tefonicamente il servizio. La vittima ha chiamato il numero riportato sul messaggio. A quel punto un fantomatico operatore ha chiesto di procedere immediatamente con un bonifico. Comunicando il numero del conto per l’accredito. Bonifico istantaneo e quindi irrevocabile.

Solo nelle ore successive la donna si è resa conto di essere caduta in un tranello e ha chiamato i carabinieri. Le indagini sono in corso.

LEGGI ANCHE: Donna di 87 anni fa saltare una truffa a Masserano

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook