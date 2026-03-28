BiellaCronaca
Donna truffata con un sms di una finta Nexi
Fate attenzione!
Donna truffata con un sms di una finta Nexi
Non rispondente mai ai messaggi che vi arrivano da Nexi. E’ una truffa.
L’ultima vittima è una donna di Biella. L’sms segnalava un bonifico sospetto e invitava a contattare tefonicamente il servizio. La vittima ha chiamato il numero riportato sul messaggio. A quel punto un fantomatico operatore ha chiesto di procedere immediatamente con un bonifico. Comunicando il numero del conto per l’accredito. Bonifico istantaneo e quindi irrevocabile.
Solo nelle ore successive la donna si è resa conto di essere caduta in un tranello e ha chiamato i carabinieri. Le indagini sono in corso.
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