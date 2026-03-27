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Anziana 87enne di Masserano fa saltare la truffa

Era stata contattata dal telefono. “Suo nipote ha bisogno di aiuto”.

Pubblicato

13 secondi fa

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falso ispettore truffe telefoniche

“Suo nipote ha bisogno di denaro”. Ma l’anziana 87enne di MAsserano non è caduta nella trappola. Insospettita dalla chiamata ricevuta sul telefono di casa ha subito informato i carabinieri. Poi ha chiamato la nipote assicurandosi che stesse bene.

I carabinieri hanno effettuato i controlli del caso.

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