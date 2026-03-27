Attualità
Anziana 87enne di Masserano fa saltare la truffa
Era stata contattata dal telefono. “Suo nipote ha bisogno di aiuto”.
“Suo nipote ha bisogno di denaro”. Ma l’anziana 87enne di MAsserano non è caduta nella trappola. Insospettita dalla chiamata ricevuta sul telefono di casa ha subito informato i carabinieri. Poi ha chiamato la nipote assicurandosi che stesse bene.
I carabinieri hanno effettuato i controlli del caso.
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