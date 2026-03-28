La “polenta connection” colpisce ancora

C’è una coincidenza interessante nel calendario del consiglio regionale del Piemonte, che tornerà a riunirsi nella giornata di martedì prossimo, 31 marzo. Lo rivela Lo Spiffero di Bruno Babando. Proprio nella stessa seduta in cui l’ex presidente biellese Elena Chiorino dovrà rispondere della sua partecipazione alla società “Le 5 Forchette”, l’assemblea dovrà procedere a una delle tante nomine di competenza.

La nomina di Marco Gardiolo

Si tratta del rappresentante nel Cda della Fondazione Special Olympics, che ha organizzato l’edizione torinese dello scorso anno. L’unica candidatura pervenuta (il bando si è chiuso il 30 gennaio) è quella di Marco Gardiolo, eletto consigliere comunale di Ponderano nel 2019 con la lista “Ponderano merita”. La stessa lista dello stesso comune — Ponderano, appunto — in cui Chiorino è stata sindaca dal 2014 al 2019.

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Durissimo il commento de Lo Spiffero, che scrive: “Per ironia del calendario, i consiglieri regionali potrebbero finire per premiare un uomo della sua rete nel giorno stesso in cui la stessa è chiamata a rispondere di una crisi politica: una sintesi piuttosto emblematica del metodo con cui il “clan dei biellesi” di Fratelli d’Italia ha operato in questi anni“.

Domenico Monteleone

Il sito di babando ricorda che Gardiolo non sarebbe una novità, semmai l’ultimo di una serie. “Il 21 ottobre 2025 il Consiglio regionale – si legge sullo Spiffero – aveva designato Domenico Monteleone quale nuovo componente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Funivie di Oropa. Monteleone non ha incarichi di partito, come nemmeno sua moglie, Donatella Pelle. Quest’ultima però risulta socia della società “Le 5 Forchette Srl”, al centro dello scandalo che ha travolto Andrea Delmastro, costretto a lasciare l’incarico di sottosegretario alla Giustizia, e lambito Chiorino, dimessasi solo a metà. Tutto in famiglia“.

Amedeo Paraggio

“A inizio anno -prosegue Lo Spiffero -, tocca invece ad Amedeo Paraggio. Il Consiglio regionale lo designa quale nuovo componente del Collegio sindacale dell’Azienda Sanitaria di Biella, con funzioni di presidente. Paraggio è anche il commercialista nel cui studio è stata costituita la società “Le 5 Forchette” e in cui la stessa ha la sua sede, ed è contestualmente assessore al Bilancio del Comune di Biella, sempre in quota FdI. Due ruoli che, combinati, ne fanno un nodo centrale della rete: non un socio formale della società, ma il professionista che l’ha materialmente tenuta a battesimo offrendole una base logistica“.

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