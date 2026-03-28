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La Provincia di Biella oggi regolarmente in edicola

Solidarietà ai colleghi in sciopero

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23 secondi fa

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La Provincia di Biella oggi regolarmente in edicola

La Provincia di Biella oggi regolarmente in edicola

La Provincia di Biella.it oggi e’ regolarmente in edicola nonostante lo sciopero dei giornalisti che protestano per il mancato rinnovo del contratto nazionale di lavoro. La protesta non riguarda molti operatori dell’informazione locale in quanto a loro viene applicato un contratto diverso da quello siglato della Federazione nazionale della Stampa. Il contratto in vigore e’ quello siglato con la Fipeg (Federazione italiana piccoli editori giornali).

La redazione de La Provincia di Biella.it esprime solidarietà e vicinanza ai colleghi in sciopero, auspicando un pronto rinnovo del loro contratto.

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