Caso 5 forchette: chieste le dimissioni di Franceschini e Paraggio

Dopo le dimissioni di Andrea Delmastro da sottosegretario e di Elena Chiorino da vice presidente della Regione (ma rimane in giunta come assessore), ora potrebbero esserci sorprese anche a Biella.

Martedì è atteso il consiglio comunale, ma Cristiano Franceschini, assessore ai lavori pubblici, potrebbe presentare le dimissioni a giorni. Eviterebbe così di dover riferire in aula sui motivi che lo hanno spinto a diventare socio del ristorante romano.

Difficile che l’assessore Amedeo Paraggio decida di presentare le dimissioni, il suo è stato un coinvolgimento professionale nella vicenda. E intanto le minoranze continuano a chiedere le dimissioni. Scrive sui social Sara Novaretti: “Ancor prima di prendere delle decisioni, hanno parlato sia la Meloni che Cirio. L’unico che non ha detto una parola, pur avendo due assessori della sua giunta coinvolti nella società Cinque forchette, è il Sindaco Marzio Olivero. Sindaco: di’ qualcosa!”.

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