Archiviato il referendum istituzionali è già tempo di nuove elezioni Domenica 29 marzo il Biellese dovrà eleggere il nuovo presidente della Provincia. Due i candidati, l’uscente Emanuele Ramella Pralungo (candidato numero 2), anche sindaco di Occhieppo Superiore, lo sfidante Paolo Gelone (candidato numero 1), sindaco di Candelo. Il test non coinvolgerà l’intero corpo elettorale dei Biellesi ma solamente sindaci e consiglieri comunali dei 74 comuni che compongono la provincia di Biella.

Il voto ponderato

Per l’elezione del presidente della Provincia vige il cosiddetto voto ponderato (o “pesato”), un sistema di votazione in cui non tutti i voti hanno lo stesso valore; il peso di ciascun voto è determinato in base a criteri predefiniti come importanza economica, demografica, o ruoli organizzativi. Viene usato in ambiti politici, aziendali e universitari per garantire una rappresentazione proporzionale. Dunque a differenza del voto tradizionale (una testa, un voto), nel voto ponderato il voto di un partecipante può valere più o meno di un altro, a seconda di un indice di ponderazione che in questo caso è dato dal numero degli abitanti. Così il voto del singolo consigliere comunale di Biella avrà un valore notevolmente superiore a quello di un consigliere di Piedicavallo.

Dove si vota

Per l’elezione sono stati istituiti due seggi.

Nel seggio di Biella, istituito presso la sede della Provincia di Biella, sala del Consiglio – per i comuni di: Andorno Micca, Benna, Biella, Borriana, Camburzano, Campiglia Cervo, Candelo, Castelletto Cervo, Cavaglià, Cerrione, Donato, Dorzano, Gaglianico, Gifflenga, Graglia, Magnano, Massazza, Miagliano, Mongrando, Mottalciata, Muzzano, Netro, Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore, Piatto, Piedicavallo, Pollone, Ponderano, Pralungo, Ronco Biellese, Roppolo, Rosazza, Sagliano Micca, Sala Biellese, Salussola, Sandigliano, Sordevolo, Tavigliano, Tollegno, Torrazzo, Valdengo, Verrone, Vigliano Biellese, Villanova Biellese, Viverone, Zimone, Zubiena.

Nel seggio di Valdilana (località “Valle Mosso”), istituito presso la sede dell’Unione Montana dei comuni del Biellese Orientale, sita in Valdilana, via G. Mazzini, 3, per i Comuni di: Ailoche, Bioglio, Brusnengo, Callabiana, Camandona, Caprile, Casapinta, Coggiola, Cossato, Crevacuore, Curino, Lessona, Masserano, Mezzana Mortigliengo, Pettinengo, Piatto, Portula, Pray, Quaregna Cerreto, Sostegno, Strona, Ternengo, Valdilana, Vallanzengo, Valle San Nicolao, Veglio, Villa del Bosco, Zumaglia.

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