Attualità
Raffica di interventi dei vigili del fuoco per il vento
Rami e alberi sono finiti in strada e sulle linee elettriche
Decine di interventi dei vigili del fuoco ieri per i danni provocati dal vento. Nella zona della Valsessera e Masserano è stato necessario tagliare diversi alberi e piante che erano caduti. In alcuni paesi disagi per le piante finite sulla rete elettrica.
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