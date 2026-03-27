Raffica di interventi dei vigili del fuoco per il vento

Decine di interventi dei vigili del fuoco ieri per i danni provocati dal vento. Nella zona della Valsessera e Masserano è stato necessario tagliare diversi alberi e piante che erano caduti. In alcuni paesi disagi per le piante finite sulla rete elettrica.

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