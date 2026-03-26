Biella Forum: il comune valuta svariate soluzioni. Si è conclusa la prima fase del percorso avviato dall’amministraziopne guidata da Marzio Olivero per ampliarne l’utilizzo. E aprire la struttura anche alle grandi produzioni concertistiche nella stagione 2026/2027.

Biella Forum: il comune valuta svariate soluzioni

L’iniziativa, avviata nelle scorse settimane, aveva l’obiettivo di sondare concretamente il mercato. Verificando l’interesse e la capacità degli operatori del settore di rispondere a una proposta articolata e ambiziosa. Un passaggio ritenuto fondamentale per comprendere le dinamiche del comparto e impostare in modo efficace i successivi interventi.

Alla luce degli esiti emersi, il comune procederà ora con le opportune valutazioni tecnico-amministrative,. Finalizzate a una riformulazione dell’avviso pubblico, rendendolo ancora più aderente alle condizioni del settore e maggiormente attrattivo per gli operatori.

«Il progetto non si ferma – sottolinea Edoardo Maiolatesi, assessore agli Eventi -. Il percorso intrapreso è serio e strutturato: il primo step era volutamente ambizioso perché volevamo misurare il reale interesse. I riscontri ottenuti ci permettono oggi di affinare la proposta e ripartire con maggiore consapevolezza.»

Sulla stessa linea anche Giacomo Moscarola, assessore allo Sport. «Il Biella Forum rappresenta un asset strategico per la città, non solo dal punto di vista sportivo ma anche culturale. L’intenzione è quella di valorizzarlo pienamente. Questo è solo l’inizio di un percorso che porterà a risultati concreti, attraverso strumenti sempre più efficaci e coerenti con il mercato».

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