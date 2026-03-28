A Biella un fine settimana fresco ma con sole splendente

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico a Biella oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2151m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

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Domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1786m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

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