Seguici su

AttualitàBiella

A Biella un fine settimana fresco ma con sole splendente

Previsioni meteo

Pubblicato

20 secondi fa

il

A Biella un fine settimana fresco ma con sole splendente

A Biella un fine settimana fresco ma con sole splendente

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico a Biella oggi cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, con transito di velature dal pomeriggio, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 5°C, lo zero termico si attesterà a 2151m. I venti saranno al mattino assenti, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

LEGGI ANCHE: Un senzatetto dorme sotto i portici che furono di Augusto

Domani cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 15°C, la minima di 9°C, lo zero termico si attesterà a 1786m. I venti saranno al mattino moderati e proverranno da Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est. Nessuna allerta meteo presente.

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.