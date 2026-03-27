Un senzatetto sotto i portici che furono la “casa” di Augusto

Intervento di sanitari e carabinieri, nel tardo pomeriggio di lunedì, sotto quei portici dell’ex Standa che a lungo furono la “casa” di Augusto Festa Bianchet e che da un po’ di tempo sono tornati ad essere spesso rifugio di un altro senzatetto.

L’altro giorno è stato necessario inviare 118 e forze dell’ordine perché l’uomo stava male. Si tratta di un 52enne già noto e originario dello Sri Lanka, ma da molti anni nel Biellese, dove ha anche lavorato a lungo.

L’uomo, che faticava a camminare a causa di una caduta risalente a qualche tempo fa e appariva sotto l’effetto dell’alcol, ha rifiutato il trasporto al pronto soccorso.

Identificato dai carabinieri, molto probabilmente sarà denunciato perché al momento risulta essere presente irregolarmente sul territorio nazionale.

Tempo fa era stato anche sanzionato, come previsto dalla normativa, proprio dopo essere stato trovato a bivaccare sotto i portici di piazza Vittorio Veneto. Una multa che difficilmente può avere un qualsivoglia efficacia su una persona che si ritrova a vivere in condizioni di questo genere.

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