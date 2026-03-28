Seguici su

Basso BielleseCronaca

Uomo di 86 anni guida ubriaco a Viverone

Pubblicato

17 secondi fa

il

L'allarme è scattato ieri sera, quando alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri.

Uomo di 86 anni guida ubriaco a Viverone

Era ubriaco alla guida di un’automobile. Il protagonista è un uomo di 86 anni residente a Candelo. L’allarme è scattato ieri sera, quando alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri. Sul lungolago, infatti, una Volkswagen Polo stava procedendo a zig zag in modo pericoloso in direzione di Cavaglià.

I militari sono riusciti a raggiungere il veicolo dopo un breve inseguimento, fermandolo nelle vicinanze del cimitero di Salussola.

Sottoposto al test dell’alcol è risultato positivo. Verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente gli verrà sequestrata.

LEGGI ANCHE: Molesta una ragazzina di 16 anni, arresto a Cossato

 

Google News Rimani aggiornato seguendoci su Google News!
SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Argomenti correlati:
E tu cosa ne pensi?

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Copyright © 2024 laprovinciadibiella.it S.r.l. - P.IVA: 02654850029 - ROC: 30818
Reg. Tribunale di Biella n. 582 del 30/06/2014 - Direttore responsabile: Cesare Maia
Redazione: Via Vescovado, n. 5 - 13900 Biella - Tel. 015 32383 - Fax 015 31834

La testata fruisce dei contributi diretti editoria d.lgs. 70/2017

Servizi informatici e concessionaria di pubblicità: Diario del Web S.r.l.