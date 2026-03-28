Uomo di 86 anni guida ubriaco a Viverone

Era ubriaco alla guida di un’automobile. Il protagonista è un uomo di 86 anni residente a Candelo. L’allarme è scattato ieri sera, quando alcuni passanti hanno chiamato i carabinieri. Sul lungolago, infatti, una Volkswagen Polo stava procedendo a zig zag in modo pericoloso in direzione di Cavaglià.

I militari sono riusciti a raggiungere il veicolo dopo un breve inseguimento, fermandolo nelle vicinanze del cimitero di Salussola.

Sottoposto al test dell’alcol è risultato positivo. Verrà denunciato per guida in stato di ebbrezza. La patente gli verrà sequestrata.

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