Tenta di scassinare la lavanderia a gettoni di via Delleani

Stava tentando di forzare la cassa della lavanderia a gettoni di via Delleani, a Biella. Alcuni passanti hanno però notato la scena e hanno chiamato i carabinieri.

L’uomo e’ riuscito a dileguarsi prima dell’arrivo dei militari. I successivi accertamenti hanno dato esito negativo. E’ possibile però che il malvivente venga identificato grazie ai filmati delle telecamere interne di videosorveglianza.

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