Il murale dedicato a Stefano Leo sarà ripulito

Spariranno i graffiti che coprono il murale dedicato a Stefano Leo, il giovane biellese assassinato da uno sconosciuto a Torino perché sembrava “troppo felice”.

A lanciare l’appello nei giorni scorsi sul gruppo Facebook “Sei di Torino se”, era stata Manuela: «Ciao a tutti – aveva scritto nel post a proposito dell’opera realizzata sei anni fa -, ho deciso di far ripulire e tornare come era inizialmente questo ritratto di Stefano che si trova sul lungo Po (alcuni ricorderanno la vicenda, altri no, ma poco importa): sono disponibile a pagare tutte le spese di materiale e manodopera, io non sono in grado perché non sono capace. Qualora qualcuno volesse aiutarmi mi contatti in privato. Grazie mille».

A contattarla è stata direttamente Carlotta Salerno, assessora con delega all’arte muraria: «Non sapevo delle condizioni del disegno, mi scuso» ha risposto, invitando poi Manuela a contattarla e assicurando che il Comune si attiverà per intervenire.

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