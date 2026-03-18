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Addio a Piero Fantone, presidente onorario della Filarmonica Cossatese

Era un volto molto conosciuto nel Biellese

Pubblicato

14 secondi fa

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Piero Fantone

Si è spento nei giorni scorsi Piero Fantone, volto molto conosciuto nel Cossatese e non solo. Aveva 94 anni.

Per moltissimi anni era stato impegnato nella Filarmonica Cossatese, sodalizio del quale era tuttora presidente onorario, dopo esserne già stato in passato vice presidente e presidente. All’associazione, tra l’altro, aveva donato l’attuale sede.

Il funerale è stato celebrato sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta. La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di frazione Garella di Castelletto Cervo.

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