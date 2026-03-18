CossateseCronaca
Addio a Piero Fantone, presidente onorario della Filarmonica Cossatese
Era un volto molto conosciuto nel Biellese
Si è spento nei giorni scorsi Piero Fantone, volto molto conosciuto nel Cossatese e non solo. Aveva 94 anni.
Per moltissimi anni era stato impegnato nella Filarmonica Cossatese, sodalizio del quale era tuttora presidente onorario, dopo esserne già stato in passato vice presidente e presidente. All’associazione, tra l’altro, aveva donato l’attuale sede.
Il funerale è stato celebrato sabato pomeriggio nella chiesa di Santa Maria Assunta. La salma è stata tumulata nella tomba di famiglia nel cimitero di frazione Garella di Castelletto Cervo.
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