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Cronaca

Donna entra in un asilo con un coltello

E’ successo a Novara. E’ stata fermata con il taser dai carabinieri.

Pubblicato

10 secondi fa

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Con volto coperto e coltello tenta la rapina: messo in fuga dai cassieri

Momenti di puro terrore  in un asilo di Novara, dove una donna di origini straniere, in evidente stato di agitazione psicofisica, si è introdotta nella struttura armata di un grosso coltello da cucina.

La donna è riuscita a barricarsi in un locale dell’edificio prima che le collaboratrici scolastiche riuscissero a dare l’allarme. Il tempestivo intervento dei Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile ha evitato il peggio: i militari, una volta fatto irruzione nella stanza, hanno dovuto utilizzare il taser per immobilizzare la donna in sicurezza.

Successivamente, la donna è stata trasportata in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Maggiore della Carità”. L’arma è stata posta sotto sequestro, mentre per la donna è scattata la segnalazione all’autorità giudiziaria con l’ipotesi di reato di violazione di domicilio aggravata e interruzione di pubblico servizio. La notizia è stata resa nota solo oggi dal Comando provinciale dell’Arma.

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