Gli rubano il monopattino mentre va a fare la spesa a Cavaglià

Furto a Cavaglià all’esterno del supermercato In’s. Ignoti avrebbero sottratto il monopattino marca Ducati intestato a un uomo residente in paese. Era entrato al supermercato per fare spesa, quando è uscito il suo mezzo non c’era più. Ha chiesto quindi l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

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