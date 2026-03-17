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Basso BielleseCronaca

Gli rubano il monopattino mentre va a fare la spesa a Cavaglià

Indagini avviate dai carabinieri

Pubblicato

3 minuti fa

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Furto a Cavaglià all’esterno del supermercato In’s. Ignoti  avrebbero sottratto il monopattino marca Ducati intestato a un uomo residente in paese. Era entrato al supermercato per fare spesa, quando è uscito il suo mezzo non c’era più. Ha chiesto quindi l’intervento dei carabinieri che hanno avviato le indagini del caso.

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