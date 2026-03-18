Giro di vite sui monopattini elettrici a Biella: raffica di multe dei carabinieri

Monopattini elettrici, scatta la tolleranza zero nei confronti di chi non rispetta le regole.

Negli ultimi due giorni, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia dei carabinieri di Biella hanno intensificato i controlli sul territorio cittadino con l’obiettivo di contrastare l’uso scorretto dei mezzi elettrici, un fenomeno in crescita che mette a rischio l’incolumità degli utenti della strada e dei pedoni.

L’attività, di natura prettamente preventiva, ha portato all’accertamento di 7 infrazioni al Codice della Strada.

Nel dettaglio, quattro giovani sono stati sanzionati per il mancato uso del casco, poiché circolavano senza il previsto dispositivo di protezione. (articolo 1, comma 75-novies, Legge 160/2019, che richiama l’obbligo del casco per i minori).

Altri tre conducenti, invece, sono stati sorpresi a circolare in due sullo stesso mezzo, condotta estremamente pericolosa per la stabilità del veicolo, e sono stati quindi sanzionati per aver trasportato un passeggero nonostante il divieto.

L’azione dei carabinieri ha evidenziato come le violazioni siano diffuse principalmente nella fascia d’età giovanile. Le persone sanzionate sono tutte nate tra il 2000 e il 2007 e di sesso maschile.

“Tali servizi non hanno una finalità meramente sanzionatoria – sottolinea l’Arma dei carabinieri -, bensì mirano a educare i giovani conducenti al rispetto delle regole della micromobilità urbana. L’uso del monopattino richiede prudenza e il rigoroso rispetto delle norme vigenti (luci, limiti di velocità, divieto di circolazione sui marciapiedi e obbligo di casco) per prevenire incidenti dalle conseguenze potenzialmente gravi”.

I controlli proseguiranno con regolarità su tutto il territorio della Provincia per garantire standard di sicurezza sempre elevati.

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