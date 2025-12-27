Seguici su

Finisce con l’auto in un fossato

Incidente a Cossato

Pubblicato

23 minuti fa

il

Finisce con l'auto in un fossato

Finisce con l’auto in un fossato. L’incidente e’ avvenuto la notte scorsa in via Martiri a Cossato.

Brutta avventura per un cittadino cinese vittima di un incidente stradale autonomo. Il fatto e’ accaduto la notte scorsa, poco dopo le 24, in  via Martiri, a Cossato, L’uomo, di 29 anni, residente fuori regione, ha perso il controllo della sua Golf andando a sbattere contro un muretto per poi finire la corsa in un fossato a bordo strada.

Il giovane se l’e’ cavata con un grande spavento. La vettura, invece, ha subito parecchi danni e per rimuoverla e’ stato necessario l’intervento del carroattrezzi. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per i rilievi del caso.

Foto di repertorio

