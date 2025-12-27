Aiutatemi a trovare chi ha danneggiato la mia auto. L’appello di un lettore che cerca testimoni a Occhieppo e Graglia.

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentilissima redazione, vi chiedo la cortesia di pubblicare questo mio appello. Mercoledì scorso, vigilia di Natale, qualcuno ha danneggiato la mia auto allontanandosi senza lasciare le sue generalità. Il fatto può essere avvenuto solo in due posti: o nella zona della Conad di Occhieppo Inferiore o nei pressi della macelleria Ferruccio di Graglia.

Vorrei scoprire chi mi ha fatto questo bel regalo. Così sono alla ricerca di testimoni. La mia auto e’ una Ford Kuga bianca. Se qualcuno ha visto lo prego di contattarmi.

Grazie.

