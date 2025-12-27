Seguici su

L’ex compagna non lo lascia entrare in casa

Voleva ritirare effetti personali

Pubblicato

35 minuti fa

il

L'ex compagna

L’ex compagna non lo lascia entrare in casa. Voleva recuperare degli effetti personali. Sono intervenuti i carabinieri.

Voleva entrare nell’appartamento della sua ex compagna per recuperare degli oggetti personali, ma la donna si rifiutava di farlo entrare in casa e così ha chiamato i carabinieri. Il fatto e’ accaduto l’altro pomeriggio, verso le ore 17, a Biella, in via Pavignano.

All’arrivo dei militari dell’Arma tutto si e’ risolto senza problemi. E così l’uomo ha potuto prendere in tranquillità le sue cose, andando via soddisfatto.

