L’ex compagna non lo lascia entrare in casa
Voleva ritirare effetti personali
L’ex compagna non lo lascia entrare in casa. Voleva recuperare degli effetti personali. Sono intervenuti i carabinieri.
Voleva entrare nell’appartamento della sua ex compagna per recuperare degli oggetti personali, ma la donna si rifiutava di farlo entrare in casa e così ha chiamato i carabinieri. Il fatto e’ accaduto l’altro pomeriggio, verso le ore 17, a Biella, in via Pavignano.
All’arrivo dei militari dell’Arma tutto si e’ risolto senza problemi. E così l’uomo ha potuto prendere in tranquillità le sue cose, andando via soddisfatto.
